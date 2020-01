Sezónu v lyžiarskom stredisku Jahodná otvorili neskôr než rok predtým

Košice 7. januára (TASR) – Sezónu v lyžiarskom stredisku Jahodná pri Košiciach tentoraz otvorili po vianočných sviatkoch. Pre TASR to povedal vedúci strediska Ján Petróci. Podľa jeho slov bol svah počas uplynulého víkendu plný ľudí. V roku 2018 otvárali sezónu v polovici decembra.



„Na Silvestra sme otvorili detský kopec a v sobotu večer (4. 1.) sa otvárala veľká zjazdovka. Počas tohto týždňa spustíme aj ďalší veľký vlek. V prevádzke budú štyri vleky a detská lyžiarska škôlka, kde sú tiež dva vleky,“ uviedol s tým, že tento týždeň plánujú lyžiarske stredisko navštíviť aj menšie skupiny malých lyžiarov či škôlkarov. „V nasledujúcom týždni sa už začínajú riadne lyžiarske kurzy,“ dodal.



S technickým zasnežovaním začali vlani 1. decembra, sezónu 2019/2020 plánovali otvoriť pred Vianocami. „Zasnežovali sme desať dní, no potom prišlo oteplenie. Opäť sme pokračovali okolo Vianoc a po nich. Približne polovica snehu sa roztopila, čiže aby sme mohli stredisko otvoriť, bolo potrebné nanovo dosnežovať,“, vysvetlil Petróci.



Prvé dni od spustenia sezóny hodnotí pozitívne. „Uplynulý víkend tu bolo veľmi veľa ľudí – sánkarov aj lyžiarov. Naozaj išlo o veľmi silný víkend,“ dodal.



Ako stredisko uvádza na svojej webovej stránke, prevádzka vlekov je od 8.00 h do 16.00 h a pre večerné lyžovanie aj od 17.00 do 21.00 h.