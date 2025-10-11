< sekcia Regióny
Sezónu v Železničnom múzeu ukončili oslavou výročí konskej železnice
Autor TASR
Bratislava 11. októbra (TASR) - Sezónu v bratislavskom Železničnom múzeu ukončili v sobotu oslavou výročí konskej železnice. V roku 2025 ubehlo od otvorenia trate Bratislava - Svätý Jur 185 rokov a trate Pezinok - Cífer 180 rokov. Najväčší lákadlom boli parné vlaky, ktoré premávali po Bratislave a jej okolí. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu Železníc Slovenskej republiky (ŽSR).
Podujatie podľa ŽSR pripomenulo i históriu „konskej železnice medzi Bratislavou a Trnavou, ktorá bola jedným z prvých železničných projektov v Uhorsku“.
Jej vznik siaha do roku 1836, keď sa skupina šľachticov a veľkostatkárov rozhodla trať postaviť. Slúžila na prevoz poľnohospodárskych produktov do Bratislavy. „Prevádzka na prvom úseku Bratislava – Svätý Jur bola spustená 4. októbra 1840 a trať do Trnavy bola dokončená v roku 1846,“ priblížili železnice.
