Sezónu vo Veľkých Teriakovciach uzatvára Mitrovanie na salaši

Veľké Teriakovce 14. októbra (TASR) - Na salaši vo Veľkých Teriakovciach v sobotu uzatvára pastiersku sezónu v regióne Gemer-Malohont tradičné podujatie s názvom Mitrovanie. Pre návštevníkov sú pripravené ukážky prác na salaši, tance a hudba pastierskej valaskej kultúry či gastronomické špeciality. TASR informovala Miroslava Vargová z Miestnej akčnej skupiny (MAS) Malohont, ktorá je organizátorom podujatia.



Starý zvyk ukončenia pastierskej sezóny sa viaže na svätého Demetera. Hlavným zámerom desiateho ročníka akcie je tak zachovať valaskú a ovčiarsku tradíciu a zvyky spojené s pastierstvom, ale tiež priblížiť ich súčasnej generácii a poukázať na význam ovčiarstva.



Podujatie odštartovalo predpoludním ukážkami prác na salaši, bolo to strihanie oviec, odváranie žinčice, výroba syrov, pareníc a bryndze či spracovanie ovčej vlny. Tohtoročnou novinkou je prezentácia klenovského syrca, ktorý je zapísaný i v európskom zozname výrobkov s chráneným zemepisným označením. Popoludní v programe vystúpia detské folklórne súbory z Klenovca a Hnúšte. Predstavia sa aj folklórne súbory Podpoľanec z Detvy a Vepor z Klenovca. Podľa organizátorov ich vystrieda hudba a spev klenovských heligonkárov, kokavských fujaristov aj gajdošov z Oravy.



Súčasťou akcie je aj súťaž vo varení baraních špecialít, trh regionálnych produktov či hudobný program. Ukončenie pastierskej sezóny v Gemeri-Malohonte prináša tiež tradičný slávnostný sprievod ovčiarov, bačov a valachov, ktorý ukončia vyúčtovaním s majiteľmi oviec. Podobne to bolo aj v nedávnej minulosti počas mitrovania, nazývaného aj valaské hody. "Keď sa bačovia a valasi vracali zo salašov do dedín vo sviatočných šatách, v kostole obetovali syry a oštiepky. Potom nasledovalo vyúčtovanie sa a spoločná hostina, ktorej súčasťou bola hudba, tanec a spev," doplnil jeden z odborných garantov Ivan Murin.



Mitrovanie na salaši vo Veľkých Teriakovciach organizujú MAS Malohont, Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote a miestny salaš v spolupráci s odborným garantom, ktorým je Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Podujatie finančne podporili Banskobystrický samosprávny kraj a Fond na podporu umenia.