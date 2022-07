Sezónu výletných vlakov odštartujú jazdou z Bratislavy do Holíča

Bratislava 2. júla (TASR) - Sezónu výletných vlakov v rámci Trnavského kraja odštartuje v sobotu jazda historickou mašinkou z Bratislavy cez Malacky do Holíča. Výletný vlak Mária Terézia vyráža v sobotu o 9.10 h z bratislavskej hlavnej stanice. Návštevníkov čaká počas jazdy divadelné predstavenie a celodenný program v konečnej destinácii. TASR o tom informovala Katarína Rohaľová z Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj.



Počas jazdy bude možné nastúpiť aj v Malackách. Organizátori zabezpečia dopravu do zámku Holíč. Súčasťou lístka je celodenný výlet s balíkom služieb, ktorý zahŕňa dopravu historickým vlakom, vstupy na prehliadky, dopravu autobusmi, cestovateľský denník či sprievodcu, ktorý bude koordinovať program.



Účasť na odštartovaní sezóny Výletných vlakov 2022 potvrdili aj predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič a predseda KOCR Trnavský kraj Pavol Kalman.



Historické vlaky s divadelným príbehom budú jazdiť každú prázdninovú sobotu do 27. augusta na dvoch nových trasách do destinácií v Trnavskom kraji. Okrem trasy z Bratislavy do Holíča pôjde výletný vlak aj z Nového Mesta nad Váhom do Galanty.