SFÚ plánuje zrealizovať 3. etapu stavebných úprav v kine Lumiére

Bratislava 24. novembra (TASR) - Slovenský filmový ústav (SFÚ) hľadá zhotoviteľa ďalšej etapy rekonštrukcie kina Lumiére v Bratislave. Celková predpokladaná hodnota zákazky je 1.337.392,62 eura bez DPH. Vyplýva to z výzvy na predloženie ponúk, ktorú vo štvrtok zverejnili vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Rekonštrukcia má nadviazať na predchádzajúce dve úpravy, ktoré boli uskutočnené v rokoch 2014 a 2016. "Súčasný projekt sa týka priestoru kinosál a vstupných i technických priestorov k sálam, pričom nezahŕňa priestory Digitalizačného pracoviska, ktoré sú sanované po požiari," ozrejmuje SFÚ. "V rámci úprav je do projektu zahrnuté aj rozšírenie vstupov do priestorov kaviarne," dopĺňa SFÚ a zdôrazňuje, že úpravy sa týkajú výlučne interiéru.



Záujemcovia môžu ponuky predložiť do 20. decembra.