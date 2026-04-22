SFÚ: Vlani sme realizovali činnosti najmä vďaka úsporným opatreniam
Kompletnú výročnú správu SFÚ za rok 2025 zverejňuje inštitúcia na svojej webstránke.
Autor TASR
Bratislava 22. apríla (TASR) - Slovenský filmový ústav (SFÚ) v roku 2025 realizoval svoje základné činnosti a úlohy vyplývajúce zo zákona o audiovízii najmä vďaka úsporným opatreniam. V inštitúcii pokračovala konsolidácia verejných financií, ktorá sa dotkla ľudských i finančných zdrojov. Na stredajšom verejnom odpočte činností SFÚ o tom informoval jeho generálny riaditeľ Peter Dubecký.
Spresnil, že inštitúcia bola nútená znížiť stav zamestnancov o 17 pracovných miest. „Vlani bol výrazne znížený aj finančný príspevok MK SR o 419.647 eur oproti roku 2024, napriek tomu SFÚ dokázal dosiahnuť zlepšený výsledok hospodárenia v sume 15.704,81 eura,“ uviedol Dubecký. Dodal, že sa to podarilo vďaka úsporným opatreniam a zabezpečením zvýšených vlastným výnosov, predovšetkým prekročením plánu tržieb z premietania v Kine Lumiére a z licencovania práv na šírenie slovenských filmov, ktoré copyrightovo spadajú pod SFÚ. Dôležitou skutočnosťou bola podľa Dubeckého aj podpora z Audiovizuálneho fondu (AVF), v priebehu roka 2025 bolo predložených 13 projektov, z nich podporu získalo 12 v sume 84.512 eur.
Inštitúcia vlani pokračovala v projekte systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva SR. Na obnovu a ošetrenie zákonného depozitu boli vyexpedované filmové prvky k 56 titulom. Kompletnou obnovou vo filmových laboratóriách prešlo 54 slovenských filmov.
V projekte integrovaného audiovizuálneho informačného systému SK CINEMA za minulý rok pribudlo 32.618 záznamov, čím inštitúcia dosiahla kumulatívne 736.328 záznamov o slovenskej kinematografii a audiovízii. Úsporné opatrenia vyplývajúce z krátenia rozpočtu sa podľa Dubeckého výrazne týkali jej prezentácie v zahraničí. Napriek tomu sa SFÚ podieľal na 111 podujatiach v 36 krajinách a na desiatke podujatí na Slovensku. Najviac projekcií klasických filmov mala vlani v zahraničí animovaná snímka Viktora Kubala Krvavá pani (1980), úspechom boli aj projekcie digitálne reštaurovaného filmu Zvony pre bosých (1965) Stanislava Barabáša.
V roku 2025 SFÚ realizoval dva prioritné projekty. V projekte Inkluzívna audiovízia pripravil DVD kolekciu ôsmich klasických slovenských filmov s audiokomentármi pre slabozrakých a nevidiacich v špeciálnom balení s popisom v Braillovom písme, ktorých distribúcia v počte 590 kusov bola zabezpečená v spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči a s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
„V Kine Lumiére sa podarilo etablovať pravidelný inkluzívny formát predstavení Kino bez bariér, v ktorom sa ľudia so zrakovým a sluchovým znevýhodnením cítia vítaní aj vďaka informačnej a fyzickej debarierizácii samotného priestoru kina,“ priblížil Dubecký. Vyzdvihol aj projekt Kultúra pre školy v podobe školských filmových predstavení a Filmového kabinetu pre školy.
Dubecký tiež spomenul prioritný projekt Prezentácia slovenskej audiovízie v zahraničí, SFÚ zabezpečil účasť slovenskej kinematografie na viacerých festivaloch a podujatiach. Z domácich spomenul MFF Febiofest s podujatím Bratislava Industry Days a Týždeň slovenského filmu.
„Veľmi sa tešíme z toho, že Kino Lumiére v roku 2025 dosiahlo rekordnú návštevnosť, na jeho projekcie prišlo 134.970 divákov,“ podčiarkol Dubecký s tým, že na prvých štyroch priečkach v návštevnosti figurovali slovenské filmy Duchoň (2025) Petra Bebjaka, Otec (2025) Terezy Nvotovej, Nepela (2025) Gregora Valentoviča a Zbormajster (2025) Ondřeja Provazníka.
Dubecký poukázal aj na zhodnocovanie majetkových práv k slovenským filmom, ktoré copyrightovo spadajú pod SFÚ. V súvislosti s opakovaným krátením rozpočtu zo strany zriaďovateľa sa význam tejto agendy podľa šéfa SFÚ stáva čoraz dôležitejší, výnosy z nej využíva inštitúcia na odborné uskladnenie a uchovávanie audiovizuálnych diel a s nimi súvisiacich filmových materiálov.
Zníženie rozpočtu organizácie sa prejavilo aj na skladbe edičného plánu, napriek tomu SFÚ vlani vydal preklad reprezentatívnej publikácie francúzskych autorov Estetika filmu a ďalšie knižné tituly. Dubecký pripomenul tiež vydanie blu-ray nosičov s filmami Kým sa skončí táto noc (1965) Petra Solana, 322 (1969) Dušana Hanáka, Emília (2023) Martina Šulíka či Sedím na konári a je mi dobre (1989) Juraja Jakubiska. Ocenil aj to, že naďalej vychádza časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze Kino-Ikon a online magazíne Film.sk.
