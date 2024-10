Sherpa Rallye oslavuje 40 rokov, nosičské legendy získajú plaketu

Vysoké Tatry 18. októbra (TASR) - Vysoké Tatry budú cez víkend dejiskom jubilejného 40. ročníka pretekov horských nosičov Sherpa Rallye. Náročná vysokohorská výzva v podobe výstupu na Zbojnícku chatu odštartuje v sobotu 19. októbra. Organizátor Miki Knižka informoval, že tento rok budú pred pretekmi prvýkrát udelené pamätné plakety nosičom, ktorí sa dlhodobo podieľajú na organizácii tohto podujatia.



Horskí nosiči, ktorí sa vydajú na trasu z Hrebienka na Zbojnícku chatu, ponesú 60 kilogramov vrátane 30-litrového suda s pivom. Horské nosičky si na chrbát vezmú 20 kíl. Zbojnícka chata, ktorá sa nachádza v nadmorskej výške 1960 metrov, nie je dostupná bežnou dopravou a tradične ju zásobujú práve horskí nosiči. Účastníci budú musieť zdolať náročnú trať dlhú 6500 metrov s prevýšením 750 metrov.



"Zbojnícka chata je náročný, ale krásny cieľ. Tešíme sa, že si do Tatier prídu zmerať sily ostrieľaní veteráni pretekov aj nováčikovia. A keďže ide o jubilejný 40. ročník, radi by sme pri tejto príležitosti udelili pred štartom súťaže pamätné plakety ľuďom, ktorí sa významne zaslúžili o dlhodobú organizáciu pretekov," uviedol Knižka.



Korene Sherpa Rallye siahajú až do roku 1985. Preteky, ktoré vznikli na Chate pod Rysmi, pôvodne slúžili ako zábava pre milovníkov hôr. Knižka upozornil, že postupom času sa stali jednými z najprestížnejších pretekov horských nosičov na Slovensku. Zbojnícka chata bola ich cieľom už niekoľkokrát, naposledy v roku 2021, keď ju Braňo Karafa z Téryho chaty zdolal za niečo viac ako jeden a pol hodiny a medzi ženami dominovala Adriana Matulíková s časom okolo jednej hodiny a 17 minút.