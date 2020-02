SHMÚ chce opraviť budovu v Gánovciach a znížiť energetickú náročnosť

Bratislava 24. februára (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) chce znížiť energetickú náročnosť svojej budovy v Gánovciach. Ústav vyhlásil tender na realizáciu stavebných prác. Odhadovaná hodnota zákazky je viac ako 1,5 milióna eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



"Cieľom stavebných prác je komplexná rekonštrukcia objektu, čiže zlepšenie stavebnotechnických, tepelnotechnických vlastností objektu a optimalizácia existujúceho technologického vybavenia budovy bez dispozičných a funkčných zmien v objekte," uvádza sa v oznámení.



Zrekonštruovať by sa mala fasáda budovy, výplne otvorov a strecha. Opraviť by sa mali aj vonkajšie dlažby na vstupnej podeste a balkónoch, podobne sa opravia aj drevené zábradlia. SHMÚ uviedlo, že sa pri hlavnom vstupe do budovy sa vybuduje aj nová bezbariérová rampa.



"Na streche sa osadí nová oceľová konštrukcia v tvare polgule na umiestnenie meracích prístrojov, existujúca oceľová konštrukcia a prestupy oceľových chráničiek s anténami sa ponechajú," hovorí SHMÚ. Vo vnútri budovy sa zavedú nové rozvody osvetlenia, elektroinštalácia a vzduchotechnika. Vymenia sa aj obklady v miestnostiach so sanitárnym zariadením.



SHMÚ bude zákazku financovať z prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 31. marca.