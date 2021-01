POZOR: Na viacerých miestach môže teplota klesnúť na -18 stupňov

Bratislava 27. januára (TASR) – Vo viacerých častiach stredného a východného Slovenska môže do štvrtkového rána klesnúť teplota na mínus 18 stupňov Celzia. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav, ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojej webovej stránke.



Výstrahy boli vydané pre okresy Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Brezno, Revúca, Rožňava, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča, Spišská Nová Ves, Gelnica, Košice-okolie, Prešov, Sabinov, Bardejov, Svidník, Stropkov a Medzilaborce.



„Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch," uvádzajú meteorológovia. Výstrahy platia do štvrtka do 7:00.