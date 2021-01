Na východe Slovenska môže teplota klesnúť 16 stupňov pod nulu

Bratislava 26. januára (TASR) – Na východe Slovenska môže do stredajšieho rána klesnúť teplota na mínus 16 stupňov Celzia. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav, ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na webovej stránke.



Výstrahy boli vydané pre niektoré okresy Prešovského a Košického kraja a tiež pre okres Brezno v Banskobystrickom kraji. „Ojedinele sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu mínus 15 až mínus 16 stupňov Celzia. Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch," uvádzajú meteorológovia. Výstrahy platia do stredy do 7:00.