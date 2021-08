Na východe Slovenska sa môže v noci vyskytnúť výdatný dážď

Bratislava 23. augusta (TASR) – Na východe Slovenska sa môže v noci z pondelka na utorok vyskytnúť výdatný dážď. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav na svojom webe. Vydal preto výstrahu prvého stupňa.



Meteorológovia upozorňujú na zrážky v celom Prešovskom kraji, v okrese Gelnica, Košice-okolie, Michalovce, Sobrance, Spišská Nová Ves, Liptovský Mikuláš a Tvrdošín. Výstraha platí od 22.00 h do utorka 10.00 h.



SHMÚ ojedinele očakáva výskyt dažďa s úhrnom zrážok 30 až 40 milimetrov. „Tento úhrn predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu," varujú meteorológovia.



Naďalej platí aj výstraha pred povodňami z trvalých dažďov, a to pre okresy Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Tvrdošín a Dolný Kubín.