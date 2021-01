Bratislava 26. januára (TASR) – Na západe Slovenska si treba dávať pozor na poľadovicu. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav, ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojej webovej stránke.



Poľadovica sa môže vyskytnúť v okresoch Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec a Dunajská Streda. Výstrahy platia predbežne do stredy do 8:00.



V okrese Piešťany a v niektorých okresoch Košického kraja sa môže vyskytnúť hmla s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Výstrahy platia predbežne do utorkového rána.



Slovenská správa ciest (SSC) informuje, že všetky sledované diaľničné úseky na území SR, cesty I., II. a III. triedy, ako aj horské priechody sú zjazdné. Ich povrch je prevažne suchý až mokrý, na niektorých miestach sa môže nachádzať vrstva čerstvého, kašovitého, utlačeného alebo zľadovateného snehu. Silné sneženie v okrese Čadca obmedzuje dohľadnosť na 100 m.



„Na vlhkých a mokrých cestách sa pri nízkych teplotách môže vytvárať námraza až poľadovica," pripomína SSC na webovej stránke zjazdnost.sk.