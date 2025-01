SHMÚ: Najviac snehu do nedeľného popoludnia napadlo v Oravskej Lesnej

Bratislava 12. januára (TASR) - Do našej oblasti prúdi od severozápadu až severu chladný morský arktický vzduch. V ňom sa vyskytujú snehové prehánky, no vplyvom prúdenia sú zrážky výrazne ovplyvňované pohoriami. Tým, že poveternostná situácia pretrváva od piatka (10. 1.) bez väčších zmien, na severe sa vytvorila aj vyššia snehová pokrývka. Podľa meraní automatických staníc (nie v horách), najviac snehu do nedeľného popoludnia napadlo v Oravskej Lesnej, 47 centimetrov. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.



Viac ako 20 centimetrov napadnutého snehu hlásia stanice Rabča 29, Turzovka 28, Čadca 22 a Medzilaborce 20 centimetrov. Zároveň len pár kilometrov južnejšie od týchto regiónov je snehu už podstatne menej. "To je vyvolané práve vplyvom spomínaného náveterného efektu. Ten sa prejavuje aj veľmi lokálne, teda aj v rámci jednotlivých pohorí môžu byť výrazné rozdiely vo výške snehovej pokrývky. Vo vyšších polohách je, samozrejme, snehu podstatne viac," priblížili meteorológovia.



Doplnili, že trvalejšie sneženie na severe Slovenska pretrvá ešte aj v najbližších hodinách, slabnúť začne až v priebehu najbližšej noci.