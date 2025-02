SHMÚ nezaznamenal zvýšenie znečisťujúcich látok v Bratislave

Bratislava 21. februára (TASR) - Národná monitorovacia sieť kvality ovzdušia Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) nezaznamenala v stredu (19. 2.) zvýšené koncentrácie monitorovaných znečisťujúcich látok v Bratislave. Pre TASR to uviedla riaditeľka úseku kvality ovzdušia SHMÚ Veronika Mináriková v súvislosti so zápachom, ktorí cítili ľudia v niektorých častiach hlavného mesta.



Poukázala na to, že z areálu bývalého chemického závodu Istrochem na Vajnorskej ulici v Bratislave došlo k úniku sírovodíka. "Sírovodík je známy svojím intenzívnym zápachom - človek ho dokáže zachytiť už pri extrémne nízkych koncentráciách, vďaka čomu je aj malé množstvo tejto látky okamžite cítiť," priblížila Mináriková.



Sírovodík podľa odborníčky pravidelne monitorujú na stanici Slovnaft vo Vlčom hrdle v Bratislave. Tvrdí, že merania zo stredy nepreukázali neobvyklé zvýšené koncentrácie sírovodíka.



Mináriková pokračuje, že v súvislosti s hláseným zápachom vo štvrtom bratislavskom okrese sa ako pôvodca identifikovala látka s intenzívnym zápachom, ktorá bola pravdepodobne prepravovaná po železnici. "Keďže v Bratislave v tento deň prevažovalo anticyklonálne počasie so slabým vetrom a zhoršenými rozptylovými podmienkami, látky s výraznou pachovou stopou pretrvávali v ovzduší relatívne dlhý čas," skonštatovala.



Na zápach sa v stredu sťažovali obyvatelia v niektorých častiach Bratislavy, napríklad v mestskej časti Dúbravka či Lamač, ale aj na Kramároch. Podľa spoločnosti SPP - Distribúcia to nespôsobil únik zemného plynu.