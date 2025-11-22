< sekcia Regióny
SHMÚ očakáva v sobotu večer vo viacerých okresoch Slovenska sneženie
Pre celý Žilinský a Prešovský kraj platí počas soboty aj výstraha pred snehovými jazykmi a závejmi.
Autor TASR
Bratislava 22. novembra (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) očakáva v sobotu večer vo viacerých okresoch Slovenska sneženie. V tejto súvislosti vydal výstrahu prvého stupňa. Informoval o tom na svojom webe. Naďalej platí aj výstraha pred snehovými jazykmi a závejmi a tiež pred vetrom na horách.
Prvý stupeň výstrahy pred snežením platí od 21.00 h vo všetkých okresoch Žilinského, Banskobystrického a Prešovského kraja. Rovnako aj v okresoch Považská Bystrica, Prievidza, Gelnica, Košice mesto, Košice-okolie, Rožňava, Spišská Nová Ves a Levice. Spadnúť by tam malo od desať do 15 centimetrov nového snehu. To podľa meteorológov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravu či pohyb osôb. Výstraha trvá do nedeľného (23. 11.) rána.
Pre celý Žilinský a Prešovský kraj platí počas soboty aj výstraha pred snehovými jazykmi a závejmi. Taktiež pre okresy Košice mesto, Košice-okolie, Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Žarnovica a Žiar nad Hronom. V okresoch Košice mesto, Košice-okolie, Michalovce, Rožňava a Trebišov naďalej trvá výstraha pred vetrom.
Prvý stupeň výstrahy pred snežením platí od 21.00 h vo všetkých okresoch Žilinského, Banskobystrického a Prešovského kraja. Rovnako aj v okresoch Považská Bystrica, Prievidza, Gelnica, Košice mesto, Košice-okolie, Rožňava, Spišská Nová Ves a Levice. Spadnúť by tam malo od desať do 15 centimetrov nového snehu. To podľa meteorológov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravu či pohyb osôb. Výstraha trvá do nedeľného (23. 11.) rána.
Pre celý Žilinský a Prešovský kraj platí počas soboty aj výstraha pred snehovými jazykmi a závejmi. Taktiež pre okresy Košice mesto, Košice-okolie, Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Žarnovica a Žiar nad Hronom. V okresoch Košice mesto, Košice-okolie, Michalovce, Rožňava a Trebišov naďalej trvá výstraha pred vetrom.