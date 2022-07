SHMÚ očakáva vysoké teploty aj v pondelok

Bratislava 24. júla (TASR) - Vysoké teploty do 35 stupňov Celzia očakávajú meteorológovia na Slovensku aj v pondelok (25. 7.). Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v tejto súvislosti vydal výstrahy prvého i druhého stupňa. Informoval o tom na webovej stránke.



Výstraha druhého stupňa platí v Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji od poludnia do 19.00 h. Na väčšinu okresov Banskobystrického, Trenčianskeho a Košického kraja sa v rovnakom čase vzťahujú prvostupňové výstrahy s teplotami 33 až 34 stupňov.



Úrad verejného zdravotníctva SR pripomína, že počas horúčav by mali ľudia denne vypiť aspoň jeden a pol až tri litre tekutín, deťom je potrebné pitie ponúkať. Dôležitý je aj pitný režim u seniorov.



Pobyt na slnku je lepšie obmedziť na skoré ranné a podvečerné hodiny, slnečnému žiareniu je najlepšie sa v čase medzi 10.00 až 16.00 h vyhnúť.