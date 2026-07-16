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SHMÚ osadil v Smoleniciach senzory na meranie prachových častíc
Senzory monitorujú koncentrácie prachových častíc, ktoré patria medzi najvýznamnejšie znečisťujúce látky z hľadiska ich negatívneho vplyvu na zdravie.
Autor TASR
Smolenice 16. júla (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) pokračuje v rozširovaní senzorickej siete na monitorovanie kvality ovzdušia. Minulý týždeň osadil ďalšie senzory na meranie prachových častíc (PM), tentoraz v obci Smolenice v okrese Trnava. SHMÚ o tom informoval na sociálnej sieti.
„V rámci celého Slovenska išlo v poradí už o 43. a 44. osadené zariadenie. Celkovo budú senzory osadené v 60 lokalitách naprieč Slovenskom,“ priblížil SHMÚ. Namerané dáta zo spustených staníc a aktuálny stav ovzdušia je možné sledovať na interaktívnej mape.
Senzory monitorujú koncentrácie prachových častíc, ktoré patria medzi najvýznamnejšie znečisťujúce látky z hľadiska ich negatívneho vplyvu na zdravie. Údaje zo senzorov nenahrádzajú akreditované merania SHMÚ, ale predstavujú ich doplnok.
Senzory sú umiestňované priamo v mestách a obciach, najmä v lokalitách, kde kvalitu ovzdušia počas zimných mesiacov výrazne ovplyvňuje vykurovanie domácností tuhými palivami.
„V rámci celého Slovenska išlo v poradí už o 43. a 44. osadené zariadenie. Celkovo budú senzory osadené v 60 lokalitách naprieč Slovenskom,“ priblížil SHMÚ. Namerané dáta zo spustených staníc a aktuálny stav ovzdušia je možné sledovať na interaktívnej mape.
Senzory monitorujú koncentrácie prachových častíc, ktoré patria medzi najvýznamnejšie znečisťujúce látky z hľadiska ich negatívneho vplyvu na zdravie. Údaje zo senzorov nenahrádzajú akreditované merania SHMÚ, ale predstavujú ich doplnok.
Senzory sú umiestňované priamo v mestách a obciach, najmä v lokalitách, kde kvalitu ovzdušia počas zimných mesiacov výrazne ovplyvňuje vykurovanie domácností tuhými palivami.