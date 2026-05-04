SHMÚ: Producentom tuhých častíc v Kysuckom Novom Meste je vykurovanie
Autor TASR
Bratislava 4. mája (TASR) - Najväčším producentom tuhých častíc v ovzduší v Kysuckom Novom Meste je lokálne vykurovanie domácností tuhými palivami. Ročne vyprodukuje viac ako 10,5 tony emisií. Na svojom webe o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý v tomto meste analyzoval zdroje znečistenia. Verejnosť ubezpečuje, že situáciu v Kysuckom Novom Meste aktívne sleduje.
SHMÚ vykonal podrobnú analýzu všetkých 15 prevádzkovateľov veľkých a stredných stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia pôsobiacich v okrese. Cieľom bolo objektívne posúdiť podiel jednotlivých prevádzok na celkovom znečistení. Porovnal tiež údaje z Národného emisného informačného systému týkajúcich sa spaľovne nebezpečného odpadu HOVAL GG 24, ktorú prevádzkuje spoločnosť FCC Slovensko.
„Okrem znečisťujúcich látok, ktoré majú stanovené limitné hodnoty koncentrácií vo vonkajšom ovzduší, niektoré emisné zdroje produkujú aj látky, ktoré obťažujú obyvateľstvo zápachom. Medzi takéto patria napríklad chlór, amoniak a iné,“ uviedol SHMÚ.
Tvrdí, že hlavným zdrojom emisií zlúčenín chlóru v okrese, viac ako 92 percent, je spoločnosť Kinex Bearings. Podiel spaľovne predstavuje podľa odborníkov približne jedno percento. Dominantným zdrojom amoniaku, takmer 97 percent, je čistiareň odpadových vôd v Kysuckom Novom Meste, priblížil meteorologický ústav. Poukázal tiež na to, že spaľovňa emisie amoniaku podľa oficiálnej evidencie nevypúšťa.
„Zápach sa technicky meria veľmi ťažko. Na základe dostupných emisných údajov a vykonanej analýzy, sa ako hlavný zdroj zápachu nepotvrdila spaľovňa. V lokalite sa nachádza viacero zdrojov s pachovými emisiami, pričom typickými pôvodcami takýchto vnemov v blízkosti obytných zón často bývajú najmä čistiarne odpadových vôd alebo poľnohospodárska činnosť,“ skonštatovali odborníci.
SHMÚ v Kysuckom Novom Meste monitoruje situáciu pomocou mobilnej monitorovacej stanice. Zameriava sa na koncentrácie prachových častíc, ťažkých kovov a karcinogénneho benzo(a)pyrénu. Zároveň v najbližšom období rozšíri merania o amoniak a chlór.
Ústav deklaruje, že bude situáciu naďalej objektívne vyhodnocovať a výsledky budú slúžiť ako podklad pre ďalšie kroky príslušných orgánov.
SHMÚ vykonal odbornú analýzu všetkých významných emisných zdrojov v okrese na základe poverenia ministerstva životného prostredia 8. apríla. V meste spustili meranie kvality ovzdušia prostredníctvom mobilnej monitorovacej stanice Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia.
