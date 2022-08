SHMÚ: V Bratislave a okolí platí upozornenie pred prízemným ozónom

Bratislava 17. augusta (TASR) - V Bratislave a jej okolí platí upozornenie pre prízemný ozón. Smogová situácia spôsobená prízemným ozónom trvá od stredy až do odvolania. Na svojej webovej stránke o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).



"Oznámenie o vzniku smogovej situácie nasleduje pri ozóne po prekročení informačného prahu 180 mikrogramov na meter kubický (µg/m3) vyjadreného ako jednohodinový priemer," uviedol SHMÚ. Pri prekročení tejto koncentrácie môžu ľudia pociťovať akútne účinky na zdravie. Sú nimi dráždenie očí, nosa a hrdla, tlak na prsiach, kašeľ a bolesti hlavy. Opatrní by mali byť najmä starší ľudia, osoby s ochoreniami dýchacej a srdcovo-cievnej sústavy, alergici a astmatici, deti a tehotné ženy.



Ďalej upozornili, že chronické účinky môžu ľudia očakávať pri opakovanom a dlhodobom vystavovaní organizmu zvýšenej koncentrácii ozónu. Môžu sa prejavovať zápalovými ochoreniami dýchacích ciest a pľúc, zmenami v zložení krvi, zvýšením pohotovosti na alergickú reakciu a poruchami odolnosti organizmu.



SHMÚ odporúča obmedziť dobu pobytu vonku, skrátiť vetranie obytných miestností, obmedziť fyzickú námahu vonku a nevykonávať aktivity, pri ktorých dochádza k úniku iných znečisťujúcich látok do ovzdušia.