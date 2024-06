V Bratislave bol ráno prekročený prvý stupeň povodňovej aktivity

Bratislava 4. júna (TASR) - V Bratislave bol v utorok ráno v súvislosti so stúpaním Dunaja prekročený prvý stupeň povodňovej aktivity. V stanici Devín namerali 618 centimetrov (cm), v Bratislave 668 cm. Vodný stav v stanici Devínska Nová Ves bol 483 cm. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.



"Aktuálne je v platnosti vydaná hydrologická výstraha prvého stupňa pre okres Bratislava a Dunajská Streda pre tok Dunaj a dolný úsek rieky Moravy vplyvom spätného vzdutia spôsobeného vysokou hladinou Dunaja," podotýka SHMÚ.



Počas utorka očakávajú meteorológovia výrazný vzostup v hornej časti slovenského úseku Dunaja, vzostup vodných hladín očakávajú aj v jeho dolnej časti i dolnej časti Moravy. Kulmináciu v stanici Devín, v Bratislave a Devínskej Novej Vsi predpokladajú vo štvrtok (6. 6.) ráno s prekročením stupňa povodňovej aktivity. V strednom a dolnom úseku Dunaja budú kulminácie pravdepodobne vo štvrtok vo večerných a nočných hodinách.



Za posledných 24 hodín sa vyskytli zrážky v nemeckom povodí Dunaja, prevažne v povodí rieky Inn (prítok Dunaja), s úhrnmi do 30 milimetrov (mm), ojedinele do 100 mm. V rakúskom povodí Dunaja sa vyskytli zrážky s úhrnmi od 20 do 40 mm, v dolnom Rakúsku do 70 mm. Spôsobilo to ďalší vzostup vodných hladín na Dunaji a jeho prítokoch.



V hornej časti slovenského úseku Dunaja a na dolnom úseku Moravy evidujú za posledných 24 hodín mierny vzostup, na dolnom úseku Dunaja je rovnako vzostup vodných hladín.