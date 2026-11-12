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SHMÚ v Bratislave upozorňuje počas štvrtka na výskyt hmly
V okrese Bratislava sa vo vyššie položených častiach mesta ojedinele očakáva výskyt hmly s dohľadnosťou do 200 metrov.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje v Bratislave počas štvrtka na výskyt hmly. Informuje o tom na svojom webe.
V okrese Bratislava sa vo vyššie položených častiach mesta ojedinele očakáva výskyt hmly s dohľadnosťou do 200 metrov. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ uviedli meteorológovia. Výstrahy platia do 18.00 h.
Počas štvrtka platia vo viacerých okresoch najmä na strednom Slovensku a v časti južného a východného Slovenska výstrahy druhého stupňa pred dažďom. Výstrahy druhého stupňa pred dažďom platia v celom Banskobystrickom kraji a v okresoch Michalovce, Sobrance, Rožňava, Levice, Nitra, Nové Zámky, Zlaté Moravce, Humenné a Snina v čase od štvrtka 20.00 h, v niektorých okresoch od 23.00 h, do piatka (13. 11.) 6.00 h, respektíve do 10.00 h. V týchto okresoch sa ojedinele očakáva výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok okolo 45 milimetrov. „Tento úhrn zrážok predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danom ročnom období a oblasti nadpriemerné a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká,“ uviedol SHMÚ.
V okresoch Košického, Trenčianskeho, Nitrianskeho, Prešovského, Trnavského a Žilinského kraja platia výstrahy prvého stupňa pred dažďom.
V okrese Bratislava sa vo vyššie položených častiach mesta ojedinele očakáva výskyt hmly s dohľadnosťou do 200 metrov. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ uviedli meteorológovia. Výstrahy platia do 18.00 h.
Počas štvrtka platia vo viacerých okresoch najmä na strednom Slovensku a v časti južného a východného Slovenska výstrahy druhého stupňa pred dažďom. Výstrahy druhého stupňa pred dažďom platia v celom Banskobystrickom kraji a v okresoch Michalovce, Sobrance, Rožňava, Levice, Nitra, Nové Zámky, Zlaté Moravce, Humenné a Snina v čase od štvrtka 20.00 h, v niektorých okresoch od 23.00 h, do piatka (13. 11.) 6.00 h, respektíve do 10.00 h. V týchto okresoch sa ojedinele očakáva výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok okolo 45 milimetrov. „Tento úhrn zrážok predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danom ročnom období a oblasti nadpriemerné a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká,“ uviedol SHMÚ.
V okresoch Košického, Trenčianskeho, Nitrianskeho, Prešovského, Trnavského a Žilinského kraja platia výstrahy prvého stupňa pred dažďom.