< sekcia Regióny
SHMÚ: V Malackách bola supertropická noc, teplota neklesla pod 25 °C
Na krajnom západe Slovenska teplota vzduchu už krátko pred pol ôsmou stihla vystúpiť na 30 stupňov Celzia a tropický deň tam tak majú už skoro ráno.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 28. júna (TASR) - Vlna horúčav pokračuje. Najteplejšie je v nedeľu ráno na Záhorí. Teplota tam už na dvoch staniciach vystúpila na 30 stupňov Celzia už pred 7.30 h. Malacky zaznamenali tiež supertropickú noc, teplota neklesla pod 25 stupňov Celzia. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.
„Na krajnom západe Slovenska teplota vzduchu už krátko pred pol ôsmou stihla vystúpiť na 30 stupňov Celzia a tropický deň tam tak majú už skoro ráno. Podarilo sa to na dvoch staniciach umiestnených pomerne blízko seba - Malacky a Kuchyňa - Nový Dvor,“ upozornili meteorológovia.
Horúco bolo aj v noci. „Počas uplynulej noci sme výnimočne opäť zaznamenali supertropickú noc. To znamená, že teplota neklesla pod 25 stupňov Celzia. Stalo sa tak na stanici v Malackách,“ informoval SHMÚ.
Horúčavy v nedeľu pokračujú. Má byť o trochu teplejšie ako v sobotu (27. 6.). „Ohrozený tak bude aj celonárodný rekord maximálnej dennej teploty vzduchu (40,3 stupňa Celzia),“ dodali meteorológovia.
„Na krajnom západe Slovenska teplota vzduchu už krátko pred pol ôsmou stihla vystúpiť na 30 stupňov Celzia a tropický deň tam tak majú už skoro ráno. Podarilo sa to na dvoch staniciach umiestnených pomerne blízko seba - Malacky a Kuchyňa - Nový Dvor,“ upozornili meteorológovia.
Horúco bolo aj v noci. „Počas uplynulej noci sme výnimočne opäť zaznamenali supertropickú noc. To znamená, že teplota neklesla pod 25 stupňov Celzia. Stalo sa tak na stanici v Malackách,“ informoval SHMÚ.
Horúčavy v nedeľu pokračujú. Má byť o trochu teplejšie ako v sobotu (27. 6.). „Ohrozený tak bude aj celonárodný rekord maximálnej dennej teploty vzduchu (40,3 stupňa Celzia),“ dodali meteorológovia.