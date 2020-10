Žilina 13. októbra (TASR) – Snehové vločky boli v utorok ráno v Žilinskom kraji aj vo výške 450 metrov nad morom. V Malej Fatre je súvislá snehová pokrývka. Na sociálnej sieti o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav.



Do západnej časti Slovenska, v Žilinskom kraji až po Západné Tatry, a tiež od severu do oblasti Belianskych Tatier sa v posledných hodinách dostal chladný vzduch.



„V utorok o 8:00 bola v nadmorskej výške okolo 1400 metrov nad severnou polovicou Žilinského kraja a veľkou časťou západného Slovenska teplota nula až mínus dva stupne Celzia. Zároveň bolo nad týmto územím v nadmorskej výške približne 700 metrov len okolo nula stupňov Celzia alebo veľmi slabo nad nulou," priblížili meteorológovia.



Keďže Slovensko podľa SHMÚ ovplyvňujú trvalé zrážky zvlneného studeného frontu, na západe a tiež v Žilinskom kraji prepadávalo sneženie miestami do relatívne nízkej nadmorskej výšky.



„Preto sme ráno pozorovali dážď so snehom aj v Rajci v nadmorskej výške približne 450 metrov. Zároveň sa v Malej Fatre, v polohách nad 1000 metrov, vytvorila niekoľko centimetrov hrubá snehová pokrývka," uviedli meteorológovia. Napríklad aj v sedle Žobrák neďaleko obce Kraľovany v nadmorskej výške približne 1300 metrov.