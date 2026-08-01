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SHMÚ: V obci Štrkovec namerali 40 stupňov Celzia
Predchádzajúce vyše 40-stupňové teploty zaznamenali meteorológovia na konci júna, absolútny rekord padol 30. júna v Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky, kde namerali 41,3 stupňa Celzia.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 1. augusta (TASR) - V obci Štrkovec v okrese Rimavská Sobota namerali v sobotu 40 stupňov Celzia. Na sociálnej sieti o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
Dodáva, že približne po mesiaci je to po druhý raz, čo teplota na Slovensku prekonala 40-stupňovú hranicu, čím sa vytvoril nový rekord. „Ešte nikdy predtým v histórii moderných meraní nebolo u nás dvakrát v jednom lete, v dvoch časovo oddelených epizódach, 40 stupňov Celzia,“ upozornil SHMÚ.
Predchádzajúce vyše 40-stupňové teploty zaznamenali meteorológovia na konci júna, absolútny rekord padol 30. júna v Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky, kde namerali 41,3 stupňa Celzia.
V sobotu i pre nadchádzajúce dni platí pre južné regióny SR najvyššia výstraha SHMÚ pred horúčavami. S teplotami oscilujúcimi okolo 40 stupňov je potrebné podľa aktuálnej predpovede rátať až do záveru nadchádzajúceho pracovného týždňa.
Dodáva, že približne po mesiaci je to po druhý raz, čo teplota na Slovensku prekonala 40-stupňovú hranicu, čím sa vytvoril nový rekord. „Ešte nikdy predtým v histórii moderných meraní nebolo u nás dvakrát v jednom lete, v dvoch časovo oddelených epizódach, 40 stupňov Celzia,“ upozornil SHMÚ.
Predchádzajúce vyše 40-stupňové teploty zaznamenali meteorológovia na konci júna, absolútny rekord padol 30. júna v Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky, kde namerali 41,3 stupňa Celzia.
V sobotu i pre nadchádzajúce dni platí pre južné regióny SR najvyššia výstraha SHMÚ pred horúčavami. S teplotami oscilujúcimi okolo 40 stupňov je potrebné podľa aktuálnej predpovede rátať až do záveru nadchádzajúceho pracovného týždňa.