SHMÚ: V okrese Bratislava hrozí sneženie, platí výstraha prvého stupňa

Ilustračné foto Foto: TASR - Dano Veselský

Predpokladaná výška nového snehu je v danom ročnom období a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu, priblížili meteorológovia.

Autor TASR
Bratislava 16. februára (TASR) - Meteorológovia vydali pre okres Bratislava výstrahu prvého stupňa pred snežením. Lokálne, najmä vo vyššej a v Záhorskej časti mesta, sa očakáva sneženie, pri ktorom spadne päť centimetrov nového snehu. Výstraha platí predbežne od pondelka 19.00 h do utorka (17. 2.) 6.00 h. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webe.

Predpokladaná výška nového snehu je v danom ročnom období a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ priblížili meteorológovia. Uvedená výška nového snehu podľa nich predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, ako je doprava a pohyb osôb.
