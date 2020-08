SHMÚ: V okrese Komárno hrozia veľmi nebezpečné búrky

Bratislava 17. augusta (TASR) - V okrese Komárno v Nitrianskom kraji výstraha pred búrkami dosiahla tretí stupeň. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webovej stránke s tým, že výskyt búrok tejto intenzity je v danom ročnom období a oblasti veľmi zriedkavý.



"Predpokladaná intenzita búrok je extrémne vysoká a predpokladá sa, že spôsobí veľké škody a ohrozí ľudské životy. Tento jav predstavuje všeobecné ohrozenie ľudských aktivít," varujú meteorológovia. Výstraha tretieho stupňa platí v tejto oblasti v utorok do 17.00 h. Pokračuje výstrahou druhého stupňa po celý pondelok aj utorok až do stredajšej polnoci.



Na takmer celom Slovensku vydal SHMÚ v pondelok aj v utorok až do polnoci na stredu výstrahy pred búrkami druhého stupňa. Ich predpokladaná intenzita bude nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd vysoká. Búrky tejto intenzity predstavujú podľa SHMÚ veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Na východe a na severe Kysúc a Oravy platia výstrahy prvého stupňa, tieto búrky môžu byť tiež potenciálne nebezpečné.