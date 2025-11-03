< sekcia Regióny
SHMÚ: V okrese Nitra platia v pondelok popoludní výstrahy pred vetrom
Meteorológovia očakávajú na území okresu rýchlosť vetra v nárazoch 65 až 85 kilometrov za hodinu.
Autor TASR
Bratislava/Nitra 3. novembra (TASR) - V okrese Nitra platia v pondelok popoludní výstrahy prvého stupňa pred vetrom. Na svojom webe o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
Výstrahy sú predbežne v platnosti do 17.00 h. Meteorológovia očakávajú na území okresu rýchlosť vetra v nárazoch 65 až 85 kilometrov za hodinu. „Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uviedol ústav.
