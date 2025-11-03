Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 3. november 2025Meniny má Hubert
< sekcia Regióny

SHMÚ: V okrese Nitra platia v pondelok popoludní výstrahy pred vetrom

.
Na snímke veterný rukáv. Foto: TASR - Michal Svítok

Meteorológovia očakávajú na území okresu rýchlosť vetra v nárazoch 65 až 85 kilometrov za hodinu.

Autor TASR
Bratislava/Nitra 3. novembra (TASR) - V okrese Nitra platia v pondelok popoludní výstrahy prvého stupňa pred vetrom. Na svojom webe o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Výstrahy sú predbežne v platnosti do 17.00 h. Meteorológovia očakávajú na území okresu rýchlosť vetra v nárazoch 65 až 85 kilometrov za hodinu. „Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uviedol ústav.
.

Neprehliadnite

Pravda o modrých psoch v Černobyle: Odborník vysvetlil ich sfarbenie

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

Bulharsko nemusí byť len o kúpaní, hory sú tu vyššie ako Tatry

HRABKO:Prezident by podpisom zákona o hazarde mohol konať protiústavne