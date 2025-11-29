Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
SHMÚ: V okresoch Gelnica a Košice-okolie platí výstraha pred povodňou

Ilustračné foto. Foto: TASR Henrich Mišovič

Na tokoch budú pretrvávať vysoké vodné stavy zodpovedajúce stupňom povodňovej aktivity.

Autor TASR
Bratislava 29. novembra (TASR) - V okresoch Gelnica a Košice-okolie platí výstraha prvého stupňa pred povodňou. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojom webe.

„Na tokoch budú pretrvávať vysoké vodné stavy zodpovedajúce stupňom povodňovej aktivity. Hydrologická výstraha bude priebežne aktualizovaná,“ uviedli odborníci.
