Nárazový vietor hrozí v okresoch Nitrianskeho i Košického kraja

Bratislava 17. decembra (TASR) - V južných okresoch Nitrianskeho kraja a na Dolnom Zemplíne v Košickom kraji hrozí do sobotňajšieho popoludnia silný nárazový vietor. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vo vydanej výstrahe 1. stupňa informuje, že vietor môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 65 - 70 km/h.



Výstraha platí do 15.00 h pre okresy Nitra, Šala, Nové Zámky, Komárno a Levice na západnom a Trebišov, Sobrance, Michalovce a Vranov nad Topľou na východnom Slovensku.



Na severozápade, severe a východe krajiny platí až do podvečerných, v prípade východu nočných hodín takisto výstraha pred tvorbou snehových jazykov a závejov.