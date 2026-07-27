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SHMÚ: V Prešovskom a Košickom kraji hrozia v pondelok búrky
Búrky môžu byť spojené s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 mm za 30 minút, s nárazmi vetra 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami.
Autor TASR
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Bratislava 27. júla (TASR) - V Prešovskom a Košickom kraji sa môžu v pondelok vyskytnúť búrky. Výstraha prvého stupňa tam platí od 11.00 do 20.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na webe.
Búrky môžu byť spojené s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 mm za 30 minút, s nárazmi vetra 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami.
Búrky môžu byť spojené s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 mm za 30 minút, s nárazmi vetra 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami.