SHMÚ varuje pred poľadovicou najmä na západnom Slovensku

Bratislava 18. januára (TASR) – Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje na poľadovicu predovšetkým na západnom a časti stredného Slovenska. Výstraha prvého stupňa platí do nedele 19. januára do 9.00 h. Informujú o tom meteorológovia na svojom webe.



Výstraha pred poľadovicou platí v niektorých okresoch Bratislavského, Banskobystrického, Trenčianskeho, Nitrianskeho a Trnavského kraja. "Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, ako je doprava či pohyb osôb a infraštruktúra – rôzne typy vedenia," uviedli meteorológia.



SHMÚ varuje aj pred snežením v okrese Bratislava. Vo vyššie položených miestach sa očakáva sneženie, pri ktorom spadne päť až desať centimetrov snehu. Výstraha prvého stupňa platí do nedele do 19.00 h.



Upozornenie pred smogovou situáciou pre častice PM10 platí v Ružomberku a okolí, pričom potrvá až do odvolania. Podľa meteorológov sú príčinami smogovej situácie vysoké emisie PM10 z vykurovania pevným palivom a z ďalších lokálnych zdrojov, možný vplyv priemyslu a dopravy, ale aj nepriaznivé rozptylové podmienky vďaka polohe v horskej doline.