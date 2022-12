Chystáte sa večer von? Poriadne sa oblečte, má byť veľký mráz

Bratislava 13. decembra (TASR) - Od utorkového večera až do stredajšieho (14. 12.) rána možno na severnom a strednom Slovensku očakávať veľmi nízke teploty. V regióne Oravy, Liptova, Turca i Tatier, na Horehroní, Spiši a na Gemeri môžu klesnúť až na -20 stupňov Celzia. Vo vydanej výstrahe na to upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).



Pre spomínané oblasti platí od polnoci do 8.00 h zvýšená výstraha 2. stupňa, pre ďalšie lokality na strednom a severnom Slovensku vrátane regiónu Šariš na východe krajiny platí výstraha 1. stupňa. "Očakávaná teplota od 21.00 h do 8.00 h môže dosiahnuť -15 až -19 stupňov Celzia," dodávajú meteorológovia.



V priebehu stredy tiež avizujú riziko tvorby snehových jazykov a závejov na cestách severného a stredného Slovenska, na hrebeňoch Tatier takisto silný nárazový vietor.