SHMÚ vydal výstrahu tretieho stupňa pred povodňami v okrese Prievidza

Bratislava 13. júna (TASR) - Na strednom Slovensku a hornej Nitre hrozia v sobotu povodne. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe. V okrese Prievidza vydal SHMÚ výstrahu tretieho stupňa pred prívalovými povodňami. V okresoch Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Zlaté Moravce, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Banská Bystrica, Zvolen, Detva a Banská Štiavnica platí výstraha druhého stupňa pred povodňami. Výstrahy platia do 18.00 h. SHMÚ upozorňuje na výskyt sprievodných povodňových javov aj mimo tokov.



Meteorológovia vydali tiež na sobotné popoludnie druhý stupeň výstrahy pred búrkami v okrese Topoľčany, Partizánske, Prievidza, Zlaté Moravce a Žarnovica. Pre celé územie Slovenska naďalej platí do večerných hodín výstraha prvého stupňa pred búrkami.