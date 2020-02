Zima v hlavnom meste bola podľa meteorológov veľmi teplá a bez snehu

TASR 29. februára (TASR) - Aktuálna zima v Bratislave bola podľa meteorológov v histórii pozorovaní najslabšia na mráz a sneh. Najnižšia teplota celej zimy nameraná na letisku v Bratislave bola -6,1 stupňa Celzia. "Takéto vysoké absolútne minimum celej zimy tu v histórii pozorovaní ešte nikdy nebolo," informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.



Počas sezóny 2006/2007 teplotné minimum dosiahlo -7 stupňov C.



Súvislú snehovú pokrývku na meteorologickej stanici na letisku pozorovali iba 2. decembra 2019, keď tam bol ráno jeden centimeter snehu. Okrem toho súvislá snehová pokrývka v Bratislave na letisku počas tejto zimy nebola ani raz.



Úplne rovnaká situácia so snehom bola v hlavnom meste aj v zime 1997/1998. "Tiež tu bol len počas jedného dňa, 8. decembra 1997, jeden centimeter snehu. Inak to bolo v uvedenej lokalite počas spomínanej zimy úplne bez snehu," konštatujú meteorológovia.



Meteorologická zima, ktorá končí v sobotu, bola podľa SHMÚ ako celok veľmi teplá na celom území Slovenska.