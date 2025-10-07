< sekcia Regióny
Sídlisko KVP hľadá zhotoviteľa na obnovu denného centra
Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške necelých 828. 000 eur.
Autor TASR
Košice 7. októbra (TASR ) - Košická mestská časť (MČ) Sídlisko KVP v uplynulých dňoch vyhlásila výzvu na predkladanie ponúk na rekonštrukciu kultúrno-spoločenského centra na Cottbuskej ulici. Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške necelých 828.000 eur. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
„Predmetom zákazky je komplexná rekonštrukcia priestoru druhého nadzemného podlažia kultúrno-spoločenského centra KVP, výstavba exteriérového oceľového požiarneho schodiska ako samostatnej stavebnej jednotky, dodávka a montáž technologického zariadenia kuchyne a baru vrátane návrhu napojenia na siete, dodávka a montáž interiérového vybavenia a solitérneho nábytku,“ uvádza sa v oznámení, podľa ktorého predĺžili lehotu na predkladanie ponúk do 17. októbra.
Priestory roky slúžia ako denné centrum, ktoré využívajú najmä seniori. Sídlisko doposiaľ nemá kultúrno-spoločenské centrum. Starosta MČ Ladislav Lörinc v júli informoval, že projekt chystali tri roky, pričom tam má vzniknúť veľká spoločenská sála pre viac ako sto ľudí, menšie miestnosti na komunitné stretnutia, krúžky, aktivity či prednášky.
MČ získala na tento projekt 900.000 eur z eurofondov.
„Predmetom zákazky je komplexná rekonštrukcia priestoru druhého nadzemného podlažia kultúrno-spoločenského centra KVP, výstavba exteriérového oceľového požiarneho schodiska ako samostatnej stavebnej jednotky, dodávka a montáž technologického zariadenia kuchyne a baru vrátane návrhu napojenia na siete, dodávka a montáž interiérového vybavenia a solitérneho nábytku,“ uvádza sa v oznámení, podľa ktorého predĺžili lehotu na predkladanie ponúk do 17. októbra.
Priestory roky slúžia ako denné centrum, ktoré využívajú najmä seniori. Sídlisko doposiaľ nemá kultúrno-spoločenské centrum. Starosta MČ Ladislav Lörinc v júli informoval, že projekt chystali tri roky, pričom tam má vzniknúť veľká spoločenská sála pre viac ako sto ľudí, menšie miestnosti na komunitné stretnutia, krúžky, aktivity či prednášky.
MČ získala na tento projekt 900.000 eur z eurofondov.