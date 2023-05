Sídlisko KVP oslávi 40. výročie, zakopali aj časovú schránku

Košice 10. mája (TASR) - Košická mestská časť (MČ) Sídlisko KVP si v tomto roku pripomína 40. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti do konca roka pripravila pre verejnosť spolu 40 akcií. Oslavy odštartovali v stredu vysadením stromu a uložením časovej schránky. TASR o tom informovala hovorkyňa MČ Ivana Palaiová.



Pred miestnym úradom pribudol hrab obyčajný stĺpovitý. Práve zlatý hrabový trojlist tvorí erb MČ. Ako pripomenul starosta Ladislav Lörinc, výsadbou chceli zdôrazniť, že KVP je živým sídliskom, ktoré je plné života a v neposlednom rade mu záleží aj na životnom prostredí. "Vážime si históriu našej MČ, ale zároveň chceme kráčať s dobou. Preto je našou víziou zachovať si svoju identitu, no tiež ponúkať obyvateľom všetko to, čo k životu potrebujú a čo im ho môže spríjemniť," uviedol.



Oslavy sa podľa jeho slov snažili pripraviť pre všetky vekové kategórie. Súčasťou programu sú aj tradičné podujatia ako Deň detí, Letný festival či Vianoce na KVP, ktoré sa však budú konať vo väčšom meradle ako v minulosti. Sprievodný program zahŕňa rôzne súťaže, športové aktivity, výstavu historických fotografií, videoreportáže so zaujímavými osobnosťami či potulky sídliskom so sprievodcom Milanom Kolcunom.



Do zeme zakopali i časovú kapsulu s odkazmi pre budúce generácie. Obsahuje viacero historických a súčasných dokumentov ako napríklad výtlačok prvého a posledného vydania miestneho občasníka KVaPka, fotografie zo začiatkov budovania sídliska, zväzok kľúčov, list od občanov mestskej časti pre budúce generácie, artefakty od občianskych združení Radosť a Dorka, ale aj predmety od Farnosti Božieho Milosrdenstva.



"Zmena sídliska je za tých 40 rokov výrazná, je to absolútne neporovnateľné. Keď sme sa s manželkou nasťahovali na KVP v roku 1985, tak sme potrebovali gumáky a nemali sme sa kde ukryť pred slnkom, pretože tu chýbali stromy. Bolo to niečo úplne iné, ako zažívajú ľudia, ktorí sa sem nasťahovali len v uplynulých rokoch," skonštatoval bývalý starosta sídliska Daniel Rusnák, ktorý bol na čele MČ v rokoch 1993 až 2010.



História sídliska sa začala písať v januári 1983, kedy sa prví obyvatelia tohto sídliska nasťahovali do úplne prvého obytného domu na Dénešovej ulici. V súčasnosti má táto MČ viac ako 22.000 obyvateľov.