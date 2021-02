Sídlisko Píly budú pred vodou chrániť protipovodňové vaky

Prievidza 16. februára (TASR) - Obyvatelia sídliska Píly v Prievidzi budú účinnejšie chránení pred prípadnými povodňami. Výbor volebného obvodu tam totiž zabezpečil nákup zábranných protipovodňových vakov.



"Tieto vaky by mali slúžiť v prípade dlhotrvajúcich dažďov ako zabezpečenie alebo pomoc na zvýšenie brehu rieky. Keď sa nám aj hladina rieky zvýši, keďže vieme, že sa dokáže dostať na hraničné pásma, dokážeme si týmto spôsobom navýšiť breh, a tým môžeme zamedziť preliatiu rieky smerom do sídliska," povedala mestská poslankyňa Natália Svítková.



Vaky budú podľa nej nafukovacie, ich objednávku zabezpečí mesto. "Náš volebný výbor Píly poskytol na tento účel 1180 eur a mesto dáva zo svojho rozpočtu viac ako 2300 eur. Z tejto sumy sa zabezpečia dva vaky. Mesto už má k dispozícii štyri vaky, keďže dva by nepostačovali. Takto ich môžeme prípadne nadpájať," priblížila.



Protipovodňové vaky budú v prípade kritickej situácie s hladinou riek Nitra a Handlovka umiestňovať pracovníci na miesta, kde najviac hrozí ich vyliatie.