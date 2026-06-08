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Sídlisko v Trenčíne ožije festivalom pouličného umenia Fest Art
Počas celého týždňa budú na stenách budov vznikať veľkoformátové maľby domácich aj zahraničných umelcov priamo pred očami divákov.
Autor TASR
Trenčín 8. júna (TASR) - Energiu street artu, hudby a komunitného života prinesie od pondelka do soboty (13. 6.) na najväčšie trenčianske sídlisko Juh festival pouličného umenia Fest Art. Verejný priestor vnútrobloku Halalovka sa premení na živú galériu a miesto stretávania. Informoval o tom Kreatívny inštitút Trenčín.
Počas celého týždňa budú na stenách budov vznikať veľkoformátové maľby domácich aj zahraničných umelcov priamo pred očami divákov. Projekt reaguje na potrebu priniesť kvalitné umenie priamo medzi obyvateľov, podporiť komunitný život a vytvoriť atraktívnejšie a hodnotnejšie prostredie pre každodenný život.
Fest Art Trenčín 2026 prináša občianske združenie Face2Bass klub. Predstavia sa na ňom zahraniční i lokálni umelci. Vyvrcholí celodenným programom 13. júna s koncertmi a DJ setmi. Súčasťou bude aj sprievodný program, ponúkne aktivity pre všetky generácie.
Návštevníci sa môžu tešiť na celodenný program pre deti, tvorivé workshopy a tanečné vystúpenia, ako aj iniciatívu Živé susedstvá, ktorá prinesie komunitné raňajky. Ponuku doplní aj beh a jazda, basketbalový turnaj a aktivity v rámci projektu Ihrisko. Atmosféru dotvorí gril párty, oddychové zóny a barber zóna.
Počas celého týždňa budú na stenách budov vznikať veľkoformátové maľby domácich aj zahraničných umelcov priamo pred očami divákov. Projekt reaguje na potrebu priniesť kvalitné umenie priamo medzi obyvateľov, podporiť komunitný život a vytvoriť atraktívnejšie a hodnotnejšie prostredie pre každodenný život.
Fest Art Trenčín 2026 prináša občianske združenie Face2Bass klub. Predstavia sa na ňom zahraniční i lokálni umelci. Vyvrcholí celodenným programom 13. júna s koncertmi a DJ setmi. Súčasťou bude aj sprievodný program, ponúkne aktivity pre všetky generácie.
Návštevníci sa môžu tešiť na celodenný program pre deti, tvorivé workshopy a tanečné vystúpenia, ako aj iniciatívu Živé susedstvá, ktorá prinesie komunitné raňajky. Ponuku doplní aj beh a jazda, basketbalový turnaj a aktivity v rámci projektu Ihrisko. Atmosféru dotvorí gril párty, oddychové zóny a barber zóna.