Sídlisko Zlatý Potok vo Zvolene sa rozšíri o viac ako 100 bytov

Zvolen 8. novembra (TASR) – Zvolenské sídlisko Zlatý Potok by sa malo rozšíriť o ďalších viac ako 100 bytov. Vzniknú v troch bytových domoch, z ktorých prvý by mali odovzdať užívateľom už začiatkom roku 2023. Ako informuje investorská spoločnosť MS Real BS, prvý z bytových domov sa začal stavať na jar 2022. Nachádza sa v ňom dokopy 32 bytov, z toho je 24 jednoizbových a osem dvojizbových.



"Hneď po odovzdaní kľúčov majiteľom bytov v prvom bytovom dome sa začína s výstavbou druhého bytového domu, ktorý bude pozostávať z 20 dvojizbových a desiatich trojizbových bytov a dvoch trojizbových apartmánov," uvádza spoločnosť.



Súčasne s výstavbou druhého bytového domu by sa mal začať stavať aj tretí. "Vizuálne budú predstavovať dvojičky, avšak tento bude vo svojom vnútri skrývať odlišné rozhranie bytov. Výrazne budú dominovať dvojizbové byty, ktorých bude dokopy 33. Zvyšok doplnia dva trojizbové byty, ale tiež dva dvojizbové apartmány," približuje spoločnosť.



Zvolen patrí k mestám, kde sa v uplynulých dvoch desaťročiach aj napriek krízam intenzívne stavalo. Súkromní investori tam postavili odvtedy približne 500 bytov. Ďalších asi 600 nájomných bytov, z ktorých podstatná časť sa postavila po roku 2000 prevažne prostredníctvom úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania, má v správe mesto Zvolen. Stoja napríklad na sídlisku Zlatý potok, v lokalite Balkán a tiež na Rákoši. Ďalšie desiatky bytov vznikli rekonštrukciou starších objektov.