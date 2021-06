Energetická agentúra pomôže podnikom inovačnými poukážkami

Banská Bystrica 21. júna (TASR) – Podniky, ktoré majú chuť a potenciál zvyšovať svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom inovácií vlastných produktov, služieb či procesov, na to dostanú finančnú pomoc.



Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom prostredníctvom národného projektu inovujme.sk pripravila inovačné poukážky. Pilotný projekt sa spúšťa zatiaľ v BBSK, výzvu vyhlásia v utorok a potrvá tri mesiace. Informoval o tom v pondelok v Banskej Bystrici generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš.



Podľa neho je výzva určená fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré majú sídlo firmy na území kraja a podnikajú viac ako 12 mesiacov. Celková suma určená na výzvu je pre kraj dva milióny eur a výška inovačnej poukážky sa pohybuje od dvoch do 15.000 eur, až do hodnoty 85 percent oprávnených výdavkov. Žiadateľovi môže byť poskytnutá maximálne dvakrát, a to na dve rôzne aktivity spolu v hodnote 15.000 eur. Inovačné poukážky môžu firmy využiť na vzdelávanie, čiže na inovačné školenia, semináre a budovanie inovačných kapacít. Tiež na poradenské služby zamerané na mapovanie, plánovanie, zavedenie, analýzu a technickú uskutočniteľnosť inovácií v podniku, a aj na služby a poradenstvo v oblasti výskumu a vývoja.



„Registračný systém je jednoduchý, preplatenie bude formou predfinancovania, máme konzultačné centrá či zákaznícku linku a veľkého partnera, ktorým je BBSK," dodal Blaškovitš s tým, že celý proces znižuje byrokratickú záťaž, ktorá sa v minulosti s eurofondami spájala.



„Pre BBSK sme sa rozhodli preto, lebo je zapojený do iniciatívy tzv. dobiehajúcich regiónov, ktorú riadi Európska komisia spolu so Svetovou bankou,“ doplnil Blaškovitš.



„Sme radi, že práve náš región dostane finančnú injekciu pre podniky, ktoré majú chuť posúvať sa dopredu a inovovať produkty a služby. Práve inovácie sú hybnou silou rozvoja regiónu. Máme záujem nielen naštartovať spoluprácu regionálnych firiem s vedeckovýskumnými subjektmi, ale aj akcelerovať budovanie inovačného ekosystému v kraji,“ konštatoval šéf BBSK Ján Lunter.