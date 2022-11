Žiaci z Lučenca vyhrali krajské kolo súťaže v učení sa cudzích jazykov

Lučenec 21. novembra (TASR) – Šiestaci zo Základnej školy (ZŠ) L. Novomeského v Lučenci zvíťazili v krajskom kole medzinárodnej súťaže v učení sa cudzích jazykov s názvom Jazykový WocaBee šampionát. Do celoslovenského kola postúpili z okresného a krajského kola v konkurencii 253 zapojených tried. TASR o tom informovali organizátori súťaže.



Súťaž v učení sa cudzích jazykov prostredníctvom webovej aplikácie WocaBee sa na slovenských a českých školách koná už štvrtýkrát. V súťaži sa hodnotí usilovnosť v učení sa slovnej zásoby, o ktorej vypovedajú body získané za precvičovanie slovíčok v aplikácii.



"Štvrtý ročník je z pohľadu účasti škôl rekordný, do súťaže sa zapojilo až 90.000 žiakov z celej Slovenskej a Českej republiky. Najdôležitejším výsledkom v šampionáte je však motivácia k učeniu a stovky naučených nových slovíčok, ktoré si žiaci skutočne zapamätajú," uviedol organizátor súťaže Michal Ošvát.



Žiaci triedy 6.Š zo ZŠ L. Novomeského dosiahli v krajskom kole súťaže v priemere 1858 bodov na jedného žiaka, pričom každá správna odpoveď znamená zisk približne dvoch bodov. Šiestaci z Lučenca sa tak podľa organizátorov počas doterajšieho trvania súťaže naučili približne 500 nových slovíčok.



Víťazi krajských kôl sa v rámci súťaže stretnú v celoštátnom kole v stredu (23. 11.). Najlepšia slovenská trieda získa vecné ceny aj 2000 eur na modernizáciu vyučovania pre svoju školu a automaticky postupuje do česko-slovenského finále. Súťaž prebieha pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.