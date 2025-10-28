< sekcia Regióny
Šiesty ročník Climathonu Bratislava pozná víťazov
Autor TASR
Bratislava 28. októbra (TASR) - Šiesty ročník Climathonu Bratislava, najväčšieho mestského hackathonu na Slovensku, ktorý sa konal počas uplynulého víkendu, pozná víťazov. Tým hlavným sa stal stredoškolský tím KAVO.WAR za vytvorenie nástroja, ktorý kľúčovým rozhodovateľom uľahčuje prípravu urbanistických štúdií a rozhodovanie o rozvoji územia v prípade zmien. TASR o tom informoval hovorca Bratislavy Peter Bubla.
„Tešíme sa záujmu a entuziazmu účastníkov, ktorí si našli čas pomôcť riešiť výzvy mesta. Víťazné riešenia nám dávajú zmysel v praxi a budeme hľadať spôsoby, ako ich uplatniť do nášho každodenného fungovania,“ skonštatoval hlavný mestský stratég Ján Mazúr.
V rámci druhého miesta ocenili softvérový nástroj na priestorové plánovanie, ktorý automatizuje plánovanie území a výpočet poplatkov. Tretie miesto obsadila pouličná hra, ktorá mení spôsob, akým deti chápu význam udržateľného cestovania. Udelená bola aj Cena pre mladých hekerov. Získal ju tím IBthonians za nástroj na výpočet potrieb občianskej vybavenosti v konkrétnych lokalitách.
Na 6. ročníku Climathonu Bratislava sa stretlo vyše 140 účastníkov, od stredoškolákov, ktorí tvorili takmer polovicu, po odborníkov. Počas dvoch dní vytvorili 21 riešení, ktoré môžu mestu pomôcť znížiť dosahy klimatickej zmeny a zlepšiť kvalitu života jeho obyvateľov.
Climathon Bratislava je súčasťou celosvetovej iniciatívy, ktorá sa tento rok konala v 140 mestách v 56 krajinách sveta. V Európe ju zastrešuje Európsky inovačný a technologický inštitút.
