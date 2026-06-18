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Signalizácia priecestia na Ružindolskej v Trnave nefunguje
Doplnili, že v stredu (17. 6.) večer uložili viacerým vodičom blokové pokuty za nerešpektovanie dopravnej značky Stop.
Autor TASR
Trnava 18. júna (TASR) - Signalizácia železničného priecestia na Ružindolskej ceste v Trnave je nefunkčná. Polícia upozorňuje vodičov, ale aj cyklistov a chodcov, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie, zvýšili pozornosť a prechádzali cez priecestie iba v prípade, ak je to bezpečné. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.
„Policajné hliadky vykonávajú počas služby kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej premávky aj na uvedenom mieste, aby zabránili možnej tragédii,“ ozrejmili policajti. Doplnili, že v stredu (17. 6.) večer uložili viacerým vodičom blokové pokuty za nerešpektovanie dopravnej značky Stop. Viacerí vodiči podľa polície vošli na železničné priecestie bez toho, aby sa riadne presvedčili, či neprichádza vlak.
„Policajné hliadky vykonávajú počas služby kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej premávky aj na uvedenom mieste, aby zabránili možnej tragédii,“ ozrejmili policajti. Doplnili, že v stredu (17. 6.) večer uložili viacerým vodičom blokové pokuty za nerešpektovanie dopravnej značky Stop. Viacerí vodiči podľa polície vošli na železničné priecestie bez toho, aby sa riadne presvedčili, či neprichádza vlak.