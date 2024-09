ŠIKOVNÍ STREDOŠKOLÁCI: Ich robot bude súťažiť na svetovej súťaži

Žiar nad Hronom 5. septembra (TASR) - Stredoškoláci z Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom a Duálnej akadémie v Bratislave sa zúčastnia na robotickej súťaži First Global, pre ktorú zostavili v posledných týždňoch súťažného robota. Jeho úlohou bude zbierať body v hre pod názvom Feeding the future - Výživa pre budúcnosť.



Ako TASR informoval mentor tímu First Global Slovakia o. z. Martin Hronský, reprezentácia a jej hostia tvoria tím 19 mladých ľudí zo Žiaru nad Hronom a Bratislavy. V konkurencii tímov z viac ako 180 krajín sa budú snažiť uspieť a preukázať svoje technické zručnosti a schopnosť práce v medzinárodných tímoch v oblasti robotiky.



First Global je renomovaná súťaž, ktorá podporuje vzdelávanie a konštruktérske schopnosti medzi mládežou z celého sveta. Podľa predsedu First Global Slovakia Adama Kuklu sa každoročne na súťaži na Slovensku zúčastňuje viac a viac škôl, čo zvyšuje konkurenciu medzi jednotlivými tímami.



"Tento rok boli úspešní študenti zo Žiaru nad Hronom a Bratislavy, ale slovenské kvalifikačné kolo bolo veľmi vyrovnané. V týchto dňoch sa študenti musia vyrovnať nielen s konštrukciou súťažného robota, ale aj ďalšími súťažnými výzvami podľa tohtoročnej témy Feeding the Future – Výživa budúcnosti," uviedol Kukla.



Téma súťaže sa zameriava na riešenie globálnych výziev v oblasti potravinovej bezpečnosti a udržateľného poľnohospodárstva. Účastníci majú za úlohu vyvinúť inovatívne robotické riešenia, ktoré by mohli prispieť k efektívnejšiemu pestovaniu a distribúcii potravín na celom svete.



Tím Slovakia sa podľa Hronského tejto téme venoval s maximálnym nasadením a do súťaže prihlásil aj svoj inovačný projekt - aplikáciu Favoal. Tá je štúdiou toho, ako by mohol vyzerať softvér, ktorý optimalizuje dodávky potravín tak, aby znižoval množstvo odpadu. Slovensko je podľa neho jedinou krajinou na svete, ktorá sa dostalo do TOP 10 s podobnými projektami dva razy po sebe.