Silná búrka spôsobila na severe Slovenska energetickú kalamitu

Žilina 26. augusta (TASR) - Silná búrka spôsobila v sobotu na severe Slovenska energetickú kalamitu. Momentálne je bez elektriny viac ako 40.000 odberných miest. Mimo prevádzky je približne 850 distribučných trafostaníc. Pre TASR to potvrdil hovorca Stredoslovenskej distribučnej (SSD) Miroslav Gejdoš.



Uviedol, že najhoršia situácia je od Púchova smerom na sever po Váhu. Podľa jeho slov búrka postihla všetky okresy Žilinského kraja. "Ešte stále robíme vyhľadávanie poruchových miest. Dispečeri vedia lokalizovať, kde zhruba sú výpadky len na väčších územiach. To vedia urobiť na diaľku. Konkrétne miesta musia vyhľadať elektrikári priamo v teréne. Dúfame, že sa nám poruchy podarí lokalizovať pomerne rýchlo a začneme ich odstraňovať," priblížil hovorca.



Momentálne podľa Gejdoša nemajú podrobné informácie o tom, aká zlá je situácia. Vzhľadom na intenzitu búrky energetici počítajú s tým, že na vedenia popadali konáre a stromy. "Určite budú potrhané vodiče, poškodené izolátory. Viac budeme vedieť o niekoľko hodín," skonštatoval.



Ako povedal hovorca, pri takomto rozsahu kalamity sa dá predpokladať, že niektorí odberatelia zostanú bez elektriny aj cez noc. "Ale je momentálne zbytočné predbiehať. Do nasadenia pôjdu všetci naši pracovníci, ktorí môžu," uviedol.



Žilinským a Trenčianskym krajom sa v sobotu prehnala silná búrka s nárazovým vetrom. Viaceré úseky ciest zostali neprejazdné pre popadané stromy a sú na nich zaplavené miesta.