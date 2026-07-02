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SILNÁ BÚRKA V SEREDI: Vyhlásili mimoriadnu situáciu
Po dňoch extrémnych horúčav sa na viacerých miestach Slovenska vyskytli v stredu búrky.
Autor TASR
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Sereď 1. júla (TASR) - Primátor Serede Ondrej Kurbel vyhlásil po stredajšej intenzívnej búrke na území mesta mimoriadnu situáciu. Samospráva zisťuje presný rozsah škôd a preveruje hlásenia od obyvateľov. Pre TASR to potvrdila Zuzana Slahučková zo seredskej radnice.
„Situáciu nepodceňujeme. Spoločne so záchrannými zložkami preverujeme najviac zasiahnuté lokality a priebežne vyhodnocujeme rozsah škôd aj ďalšie potrebné opatrenia,“ uviedol Kurbel. Situáciu monitorujú okrem záchranných zložiek a zamestnancov mesta aj príslušníci mestskej polície.
Mesto zároveň žiada obyvateľov o spoluprácu. „Ak spozorovali poškodené alebo nebezpečne naklonené stromy, poškodenie budov alebo inú škodu spôsobenú dnešnou smršťou, môžu svoje oznámenia spolu s fotografiami zasielať na e-mailovú adresu media@sered.sk,“ doplnila Slahučková s tým, že samospráva bude o ďalšom vývoji situácie priebežne informovať.
Po dňoch extrémnych horúčav sa na viacerých miestach Slovenska vyskytli v stredu búrky. Niekde aj intenzívne, sprevádzané silným dažďom, vetrom a krúpami. Hlásené sú zatopené ulice, polámané konáre i vyvrátené stromy. Počasie komplikuje aj dopravu. Ľudia hlásia vo viacerých lokalitách výpadky elektriny. Mimoriadnu situáciu vyhlásili v Prešove. Následky po silných búrkach odstraňujú aj v Žiline, v Ružomberku i ďalších obciach a mestách.
„Situáciu nepodceňujeme. Spoločne so záchrannými zložkami preverujeme najviac zasiahnuté lokality a priebežne vyhodnocujeme rozsah škôd aj ďalšie potrebné opatrenia,“ uviedol Kurbel. Situáciu monitorujú okrem záchranných zložiek a zamestnancov mesta aj príslušníci mestskej polície.
Mesto zároveň žiada obyvateľov o spoluprácu. „Ak spozorovali poškodené alebo nebezpečne naklonené stromy, poškodenie budov alebo inú škodu spôsobenú dnešnou smršťou, môžu svoje oznámenia spolu s fotografiami zasielať na e-mailovú adresu media@sered.sk,“ doplnila Slahučková s tým, že samospráva bude o ďalšom vývoji situácie priebežne informovať.
Po dňoch extrémnych horúčav sa na viacerých miestach Slovenska vyskytli v stredu búrky. Niekde aj intenzívne, sprevádzané silným dažďom, vetrom a krúpami. Hlásené sú zatopené ulice, polámané konáre i vyvrátené stromy. Počasie komplikuje aj dopravu. Ľudia hlásia vo viacerých lokalitách výpadky elektriny. Mimoriadnu situáciu vyhlásili v Prešove. Následky po silných búrkach odstraňujú aj v Žiline, v Ružomberku i ďalších obciach a mestách.