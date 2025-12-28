< sekcia Regióny
Silný vietor komplikuje prevádzku lanoviek vo Vysokých Tatrách
Počasie komplikuje situáciu aj na Tatranskej elektrickej železnici.
Autor TASR
Vysoké Tatry 28. decembra (TASR) - Silný vietor komplikuje dopravu aj prevádzku lanoviek vo Vysokých Tatrách. Z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok sú strediská Tatranská Lomnica a Štrbské Pleso dočasne zatvorené. Prevádzkovateľ stredísk o tom informuje na webovej stránke.
Počasie komplikuje situáciu aj na Tatranskej elektrickej železnici. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na webovej stránke informovala, že v úseku medzi Vyšnými Hágmi a Štrbským plesom sú vlaky odrieknuté a nahradia ich autobusmi. „Od skorých ranných hodín, od 5.30 h je prerušená železničná doprava v úseku Vyšné Hágy - Štrbské Pleso z dôvodu spadnutého stromu na trakčné vedenie. Správca železničnej infraštruktúry na mieste zabezpečuje potrebné práce na obnovení prevádzky. V dôsledku prerušenia dopravy boli niektoré vlaky v uvedenom úseku odrieknuté a nahradené náhradnou autobusovou dopravou,“ uviedol pre TASR hovorca ZSSK Ján Baček.
V noci a ráno zároveň odstraňovali popadané stromy v dôsledku silného vetra aj dobrovoľní hasiči medzi obcami Liptovská Teplička a Vikartovce. Profesionálni hasiči riešili uvoľnené časti strešných krytín v Humennom a Kežmarku a popadané stromy odstraňovali pri Levoči a na Štrbskom Plese. Operačná dôstojníčka Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove však TASR potvrdila, že nešlo o nič mimoriadne.
Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre okres Poprad na nedeľu výstrahu druhého stupňa pred silným vetrom. Ten môže na horách vo vysokých polohách nad 1500 metrov nad morom dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 38 - 44 metrov za sekundu, čo je silná až mohutná víchrica. Výstraha platí až do pondelka 29. decembra.
