Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 28. december 2025
< sekcia Regióny

Silný vietor komplikuje prevádzku lanoviek vo Vysokých Tatrách

.
Na snímke z 19. decembra 2022 sedačková lanovka v lyžiarskom stredisku v Tatranskej Lomnici. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Počasie komplikuje situáciu aj na Tatranskej elektrickej železnici.

Autor TASR
Vysoké Tatry 28. decembra (TASR) - Silný vietor komplikuje dopravu aj prevádzku lanoviek vo Vysokých Tatrách. Z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok sú strediská Tatranská Lomnica a Štrbské Pleso dočasne zatvorené. Prevádzkovateľ stredísk o tom informuje na webovej stránke.

Počasie komplikuje situáciu aj na Tatranskej elektrickej železnici. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na webovej stránke informovala, že v úseku medzi Vyšnými Hágmi a Štrbským plesom sú vlaky odrieknuté a nahradia ich autobusmi. „Od skorých ranných hodín, od 5.30 h je prerušená železničná doprava v úseku Vyšné Hágy - Štrbské Pleso z dôvodu spadnutého stromu na trakčné vedenie. Správca železničnej infraštruktúry na mieste zabezpečuje potrebné práce na obnovení prevádzky. V dôsledku prerušenia dopravy boli niektoré vlaky v uvedenom úseku odrieknuté a nahradené náhradnou autobusovou dopravou,“ uviedol pre TASR hovorca ZSSK Ján Baček.

V noci a ráno zároveň odstraňovali popadané stromy v dôsledku silného vetra aj dobrovoľní hasiči medzi obcami Liptovská Teplička a Vikartovce. Profesionálni hasiči riešili uvoľnené časti strešných krytín v Humennom a Kežmarku a popadané stromy odstraňovali pri Levoči a na Štrbskom Plese. Operačná dôstojníčka Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove však TASR potvrdila, že nešlo o nič mimoriadne.

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre okres Poprad na nedeľu výstrahu druhého stupňa pred silným vetrom. Ten môže na horách vo vysokých polohách nad 1500 metrov nad morom dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 38 - 44 metrov za sekundu, čo je silná až mohutná víchrica. Výstraha platí až do pondelka 29. decembra.
.

Neprehliadnite

Na horách treba od piatka počítať so silnejším vetrom

SMUTNÁ BILANCIA: Ktoré slovenské osobnosti nás opustili v roku 2025?

PRIESKUM: Očakávajú Slováci na budúci rok koniec vojny na Ukrajine?

SCHUSTER: Želám rodinám, aby ich na Vianoce nerozdeľovala politika