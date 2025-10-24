< sekcia Regióny
SILNÝ VIETOR: V Trnavskom kraji 13 zásahov
Nasadených bolo 13 kusov techniky.
Autor TASR
Trnava 24. októbra (TASR) - Silný vietor si v Trnavskom kraji vyžiadal za posledných 24 hodín 13 zásahov hasičov. Išlo najmä o odstraňovanie popadaných a naklonených stromov z ciest. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.
„Spolu zasahovalo 11 príslušníkov HaZZ a 43 členov dobrovoľných hasičských zborov,“ priblížili hasiči. Nasadených bolo 13 kusov techniky.
