Silvester do Košíc prinesie tanečnú a hudobnú párty
Autor TASR
Košice 25. decembra (TASR) - Tohtoročný Silvester prinesie na košickú Hlavnú ulicu tanečnú a hudobnú párty spojenú s rozlúčkou so starým rokom a vítaním toho nového. Silvestrovská šou bude tak ako po minulé roky bez ohňostroja.
Program na pódiu pri Immaculate sa bude niesť v slovenskom a talianskom revivalovom hudobnom duchu. „Hlavnú v tomto roku roztancujú silvestrovsky naladení tanečníci a spolu s návštevníkmi sa o dobrú zábavu postarajú Viva ITALIA, GeRock Kabát revival, Bon Jovi revival, DJ PEPO, moderátor Rišo Herrgott a ďalší,“ spresnil pre TASR magistrát.
Ako uvádza na svojej webovej stránke, namiesto klasického ohňostroja ponúkne jeho virtuálnu podobu. Pôjde o šou na svetelnej obrazovke vyskladanú zo záberov z predchádzajúcich ohňostrojov.
Mesto Košice zároveň vyzýva návštevníkov osláv príchodu nového roka 2026 na dodržiavanie bezpečnostných predpisov a na ohľaduplnosť voči ostatným. „Príslušníci mestskej polície sú pripravení zaistiť bezpečný a pokojný priebeh blížiacich sa silvestrovských osláv jednak výkonom služby v jednotlivých mestských častiach, ako aj zvýšeným výkonom služby v centre mesta počas silvestrovskej noci,“ doplnilo s tým, že hliadky budú kontrolovať aj dodržiavanie pravidiel a obmedzení týkajúcich sa používania zábavnej pyrotechniky.
