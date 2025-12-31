Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Silvester na Trojičnom námestí v Trnave bude venovaný deťom

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Rok 2026 Trnava privíta tradičným Novoročným koncertom 1. januára o 15.00 h v Kostole sv. Jakuba.

Autor TASR
Trnava 31. decembra (TASR) - V Trnave bude Silvester venovaný deťom. Podvečerný program sa v stredu začne diskotékou na Trojičnom námestí od 18.00 h, kde detských návštevníkov uvedie do pohybu DJ rôznymi párty hitmi. Samospráva o tom informovala na svojom webe.

Ako uviedla, nasledovať bude projekcia na mestskej veži, ktorá pripomenie udalosti roka 2025. „Objaví sa v nej aj kamarát Dobrostroj, ktorý prezradí výsledky detského hlasovania za nápady pre prírodu v meste,“ priblížila. Rok 2026 Trnava privíta tradičným Novoročným koncertom 1. januára o 15.00 h v Kostole sv. Jakuba.
